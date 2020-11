Nelu Tătaru: Urmează să operaționalizăm 280 de paturi ATI / Fiecare unitate sanitară verificată în terapie intensivă primește și un plan de conformare (VIDEO)

Ministrul Sănătății a oferit mai multe detalii, cu privire la creșterea capacității de tratare din secțiile ATI, în contextul numărului mare de cazuri de COVID-19. Nelu Tătaru a precizat:

„În ultimele trei zile am făcut evaluare la nivel național și în București a situației evoluției pandemiei și am căutat suplimentarea paturilor de ATI la nivel național și în București.

Astăzi am introdus în Ordinul 555 / 2020 încă 24 de spitale, în totalitate sau doar cu de ATI, urmând, în 7 până la 21 de zile, să operaționalizăm 280 de paturi de ATI. După evaluarea fiecărui spațiu în parte, vom face și avem în evaluare și necesarul de doatre și personal, pentru a face aceste paturi operaționale”, a explicat Nelu Tătaru.

Referitor la verificările începute în unitățile medicale, premierul i-a cerut ministrului Sănătății să realizeze un raport pentru a vedea care sunt necesarele pentru reparații și modernizare:

„Fiecare unitate sanitară verificată în terapie intensivă primește și un plan de conformare, un plan de măsuri, iar la finalul săptămâni avem un prim raport cu unitățile care au fost verificate.” A explicat ministrul Tătaru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.