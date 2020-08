Nelu Tătaru: Va trebui să dăm o hotărâre pentru prelungirea stării de alertă / Avem mai multe scenarii pentru începerea școlii / Corpul medical are și el o limită, trebuie respectate regulile (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a subliniat că lupta cu epidemia de coronavirus se duce în principal în afara spitalelor. Asta înseamnă că toți românii trebuie să poarte mască de protecție, să păstreze distanța socială de 1,5 metri și să respecte regulile de igienă. Cadrele medicale nu pot decât să trateze pacienții COVID-19, iar aceștia ar putea fi depășiți de situație dacă oamenii nu respectă regulile și boala se va transmite și mai agresiv. Tătaru a mai spus că există mai multe scenarii cu privire la organizarea efectivă a noului an școlar, dar deocamdată nu poate fi ales unul dintre ele. În a doua parte a lunii august vor veni noi cifre despre evoluția crizei și atunci va putea fi ales unul dintre scenarii. Ministrul Sănătăţii a mai spus că, înaintea şedinţei de Guvern de vineri, va fi şi o întrunire a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, deoarece trebuie dată o hotărâre pentru prelungirea stării de alertă.

Declarațiile ministrului Nelu Tătaru:

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.