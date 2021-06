Schimbări de proporţii la Primăria Capitalei. Sau cel puţin aşa susţine primarul Nicuşor Dan. Edilul se laudă că angajaţii primăriei vor renunţa la clasicul pontaj în condica de prezenţă, în favoarea unui sistem de acces pe bază de card nominal.

Dacă Nicușor Dan a prezentat vestea ca pe una îmbucurătoare, bucureștenii nu au fost de aceeași părere, potrivit B1 TV.

"Din 3 iunie introducem sistemul de acces pe bază de card nominal pentru toţi angajaţii care lucrează în Primăria Capitalei. Interacţiunea cu cetăţenii trebuie să devină cât mai transparentă, iar problemele acestora să fie rezolvate în timp cât mai scurt", a anunţat Nicuşor Dan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

