Premierul Viorica Dăncilă nu se dezminte şi loveşte cu o nouă gafă gramaticală. După ce în mai 2018 a făcut celebră formula "orice om îi e teamă", acum candidatul PSD la prezidenţiale a venit cu un nou citat propriu care arată războiul personal cu gramatica limbii române.

"Nicio mamă, din această ţară, să nu îi fie frică că nu va primi salariul sau îi va fi tăiată alocaţia copilului", a afirmat Viorica Dăncilă la ieşirea de la Biroul Electoral Central.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.