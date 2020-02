Niciun om în carantină, în Sectorul 5 al Capitalei. Primarul Daniel Florea: „La coronavirus, o criză artificială deocamdată” / „Avem suficiente spații la nivelul Bucureștiului” (VIDEO)

Daniel Florea, primarul Sectorului 5 al Capitalei, consideră că, în ceea ce privește coronavirusul, așa-zisa criză este una „artificială deocamdată”, în condițiile în care nu există încă niciun caz confirmat pe teritoriul țării, iar „România este pregătită să facă față” eventualelor îmbolnăviri.

„La coronavirus, să știți că eu cred că este o criză artificială deocamdată. Eu cred că nu este un lucru despre care să vorbim cu teamă. Deocamdată nu avem niciun caz de coronavirus în România. În Sectorul 5 nu am oameni nici autoizolați la domiciliu și nici oameni în carantină. Astăzi, am purtat o discuție cu Adrian Streinu-Cercel și cu doamna manager de la Institutul Marius Nasta, care este în Sectorul 5. Suntem pregătiți. Am avut întâlnire cu toți directorii și administratorii unităților de învățământ și cu toți reprezentanții asociaților de părinți. Mesajul acesta a fost, nu vă panicați, nu induceți stare de panică, nu este o problemă”, a afirmat Daniel Florea, miecuri seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

El a subliniat că nici în Sectorul 5, dar nici în București per ansamblu „nu este niciun motiv de panică”.

„România este pregătită să facă față, noi suntem pregătiți să facem față. Întâlnirea aceasta a fost la 5. La 4 am avut comitet local pentru situații de urgență. Am pus niște bani în buget. Mâine avem ședință de consiliu de urgență și punem niște bani în buget ca să putem să facem față unei eventuale epidemii, dacă ea va apărea. În acest moment, nici în Sectorul 5 și nici în București nu este niciun motiv de panică”, a adăugat edilul.

Întrebat dacă administrația sectorului pregătește spații pentru o eventuală carantină, Daniel Florea a răspuns: „Pregătim tot ce este nevoie. În comitetul local pentru situații de urgență, care este condus de primar, sunt reprezentanții tuturor instituțiilor. Pentru a fi spațiu de carantină, trebuie să fie o cameră pentru fiecare om, cu toaletă proprie. Școlile nu au așa ceva. Avem la nivelul Bucureștiului suficiente”.

