Bădălău: ''PSD este un partid pe care eu consider că românii îl iubesc, îl respectă''

Nicolae Bădălău, ministrul Economiei, este de părere că românii iubesc și respectă Partidul Social Democrat. Declarația vine la nici două săptămâni după ce PSD a obținut, la alegerile europarlamentare, cel mai slab scor din istoria partidului.

”PSD este un partid pe care eu consider că românii îl iubesc, îl respectă. Am avut un program şi avem un program de guvernare foarte bun, ideea este să vedem unde am greşit, pentru că undeva am greşit, poporul are întotdeauna dreptate. Pentru noi este important acum să ne întoarcem la temele pe care populaţia le consideră importante”, a declarat Nicolae Bădălău, citat de news.ro.

Întrebat dacă Viorica Dăncilă reuşeşte să unească taberele din PSD, Bădălău a spus: ”De ce consideraţi că sunt tabere în PSD? În PSD nu sunt tabere, este un partid puternic, un partid consolidat, aproape de cetăţean şi sunt convins că va face o figură frumoasă la alegerile prezidenţiale”.