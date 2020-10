Nicolae Bănicioiu cere ridicarea imunității parlamentare, în urma acuzațiilor DNA: „Nu voi mai candida"

Procurorii DNA cer investigarea lui Nicolae Bănicioiu (41 de ani), fost ministru al Sănătății, respectiv al Tineretului și Sportului în Guvernul Ponta. Actual membru de partid în Pro România, Bănicioiu se consideră nevinovat și cere ridicarea imunității. În plus, a anunțat deja că nu va mai candida pentru cel de-al 5-lea mandat de parlamentar.

„Am văzut astăzi cu surprindere comunicatul DNA și vreau să fac următoarele precizări: în primul rând consider acuzațiile vehiculate în presă false și din această cauză doresc să am acces la dosar cât de repede posibil! Sunt pentru a se ridica imunitatea deoarece nu am nimic de ascuns și cred că totuși clarificarea cât mai rapidă a situației, va fi în interesul tuturor.

Înțeleg că odată cu începutul campaniei electorale acesta ar fi un subiect care poate ar îngreuna lămurirea lucrurilor și din această cauză am decis că nu voi mai candida! Imi doresc doar aflarea cât mai rapidă a adevărului și sper ca acest demers să nu fie generat de persoane care au ele probleme și probabil ca să scape au inventat fapte. Voi comunica când voi afla mai multe detalii legate dosar!”, a declarat Nicolae Bănicioiu pentru ȘtiriPeSurse.ro.

Acuzațiile DNA la adresa lui Nicolae Bănicioiu

Trafic de influență și luare de mită în formă continuată sunt acuzațiile la adresa deputatului. 1,2 milioane de lei (246.000 de euro) și 2,6 milioane de lei (533.000 de euro) sunt șpăgile pe care le-ar fi primit Bănicioiu în calitate de ministru al Tineretului, apoi de ministru al Sănătății.

Dosarul întocmit până acum de procurori a fost transmis către Camera Deputaților. Mai departe, va fi întrunită Comisia Juridică, pentru avizul consultativ, urmată de votul în plen, pentru ridicarea imunității parlamentarului și implicit, continuarea investigațiilor.