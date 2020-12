Nicolae Ciucă, premier interimar și ministru al Apărării, a fost decorat de Statele Unite ale Americii cu decoarația „Legiunea de Merit”, cea mai înaltă distincție pe care o poate oferi SUA unui cetățean non-american, după cum a subliniat Adrian Zuckerman, ambasadorul american la București în cadrul ceremoniei de marți.

