Nicolae Ciucă: Din întreg bugetul Apărării, 55% sunt salarii și pensii, iar 25% - achiziții. În afară de avioanele F16, toate echipamentele militare sunt de ultimă generaţie

Nicolae Ciucă, ministrul Apărării, a declarat că 55% din bugetul Ministerului se duc pe plata pensiilor şi a salariilor. 25% merg la achiziții. Ciucă a precizat că, în afară de avioanele F16, toate echipamentele militare achiziţionate de România sunt noi şi de ultimă generaţie.

Nicolae Ciucă, despre bugetul MApN și investițiile în apărare

„Vă pot spune că din 2% cât este bugetul apărării (din PIB - n.r.), 55% sunt alocaţi către plata salariilor şi pensiilor. Din întreg bugetul, 55% din 2%, salarii și pensii. Tot din acest 2% din 2017 până acum, am reuşit şi am alocat pentru achiziţia de echipamente până la 25% pentru achiziţii. Ceilalţi bani sunt bani pe care îi folosim pentru activităţile curente, de pregătire, de instruire, de educare in instituţiile militare de învăţământ”, a declarat Nicolae Ciucă, la Prima TV, potrivit News.ro.

Ministrul a mai precizat că, în afară de avioanele F16, toate echipamentele militare „sunt echipamente nou-nouţe, de ultimă generaţie”.

Ciucă a mai afirmat că pe măsură ce au făcut achizițiile au avut grijă ca acestea să se concretizeze în investiţii în industria naţională de apărare: „Vă pot da cifre: anul trecut, în 2020, 1,5 miliarde din banii alocaţi pentru achiziţia de echipamente s-au regăsit în economia naţională. Un alt miliard către companiile străine care au asociere în industria de apărare din România, deci aproximativ 2,5 miliarde”.

Ministrul a mai spus că partea de mentenanţă și tot ce înseamnă operarea şi upgradarea fiecărui echipament se va face în industria de apărare din România: „Vă dau exemplu: F16 - modernizarea si upgrade F16 a tuturor aparatelor de către o companie din România. (...) Iveco asamblează şi produce camioane în România, parte dintre ele la Petreşti, parte dintre ele la Mediaş. Piranha 5, al doilea lot este cu toate elementele şi se asamblează la UMB Bucureşti”.