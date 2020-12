Nicolae Ciucă (MApN): Armata României a demonstrat în anul 2020 că este puternică și este în măsură, oricând, să își îndeplinească datoria supremă de apărare a țării

Lăsăm în urmă un an 2020 greu nu numai pentru Armata României, ci pentru întreaga țară și pentru întreaga planetă, a subliniat Nicolae Ciucă, care a declarat că „vom depăși cu siguranță această pandemie”. „Situația este sub control și, la fel ca în întreaga istorie națională, militarii vor dovedi că sunt un exemplu de conduită, repere morale și de atitudine pentru a depăși orice provocare la adresa Țării!”, a scris ministrul Apărării Naționale, joi, în Ajunul Crăciunului, pe Facebook.

„Dragi militari ai Armatei României, activi, în rezervă și în retragere Stimați funcționari publici și salariați civili, Armata României a demonstrat în anul 2020 că este puternică, pregătită, că are capacitatea de adaptare și resursa umană instruită și capabilă să facă față celor mai complexe provocări și este în măsură, oricând, să își îndeplinească datoria supremă de apărare a țării, precum și pentru a răspunde sarcinilor care ne vin ca membru al Alianței Nord-Atlantice”, a declarat Nicolae Ciucă.

Demnitarul spune că „am traversat un an marcat de pandemia COVID-19, declanșată de un inamic tăcut și imprevizibil”.

„Omenirea nu a fost pregătită pentru a preveni efectele pe care SARS-CoV-2 le-a avut asupra vieții noastre sociale sau economice și, cel mai important, pentru a evita ca unii dintre semenii noștri să piardă lupta cu această boală. Inițial, nu au fost soluții potențiale de răspuns care să fi fost validate anterior. Ulterior însă, prin efortul medicilor, cercetătorilor în domeniu, autorităților, precum și a tuturor cetățenilor am pornit prin măsuri și decizii adaptate să combatem acest virus, să-i limităm efectele și, în final, împreună cu dumneavoastră, am convingerea că vom reuși să-l învingem”, a adăugat Nicolae Ciucă.

Ministrul Apărării a ținut să mulțumească „întregului personal al Ministerului Apărării Naționale, militari și civili, dar în mod special personalului medical militar pentru efortul, sacrificiul și profesionalismul de care au dat dovadă”.

„Am executat misiuni și exerciții care au demonstrat capacitatea națională de reziliență în fața oricăror amenințări, cu posibilitatea de a răspunde rapid la orice amenințări indiferent de direcția din care ar proveni. Din păcate acestea sunt condițiile în care sărbătorim Crăciunul anul acesta, ca atare și mesajul meu doresc să fie unul simplu și pe măsura respectului și aprecierii pentru devotamentul puterea de voință și disponibilitatea la sacrificiul de care ați dat dovadă. Prin tradiție, această perioadă binecuvântată se petrece în căldura căminelor noastre, alături de familie și prieteni. Dar în acest an, vă rog, dragi militari și civili, să păstrăm căldura în sufletele noastre și să o dăruim în urările transmise celor dragi nouă, chiar dacă suntem ori nu suntem, fizic, lângă ei. Să respectăm regulile și să îi protejăm, astfel, pe toți cei dragi nouă. Să ne dăm, astfel, șansa de a scurta perioada de pandemie, și de a ne reîntoarce cât mai curând posibil la o viață normală”, a mai spus ministrul.

El a adăugat că „un gând de recunoștiință trebuie să meargă către militarii în rezervă și retragere, către veteranii de război, militarii răniți în teatrele de operații și, în special, către cei căzuți la datorie îndeosebi către familiile acestora. Nu vom uita niciodată sacrificiul camarazilor noștri”.

„Lăsăm în urmă un an 2020 greu nu doar pentru Armata României ci și pentru întreaga țară și pentru întreaga planetă. Viitorul însă este al nostru, al celor care avem încredere în medicină, în știință, în vaccinurile care vor aduce imunizarea tuturor la virusul Sars-Cov-2! Vom depăși cu siguranță această pandemie! Situația este sub control și, la fel ca în întreaga istorie națională, militarii vor dovedi că sunt un exemplu de conduită, repere morale și de atitudine pentru a depăși orice provocare la adresa Țării! Doresc să transmit întregului personal al Ministerului Apărării Naționale, militari și civili deopotrivă, urările mele de sănătate, liniștea și bucuria împlinirilor profesionale și pesonale. Crăciun fericit și un An Nou cât mai bun tuturor!”, a conchis Nicolae Ciucă.