PSD ar putea să îl susțină pe Nicolae Ciucă premier. Ciolacu: "Există posibilitatea ca noi să votăm acest guvern"

Decizia CCR de luni privind neconstituționalitatea numirii lui Ludovic Orban drept premier îl lasă pe Klaus Iohannis într-o situație dificilă și face aproape imposibilă forțarea alegerilor anticipate precum dorea PNL.

În urma acestor evoluții, o teorie care a circulat puternic în scena politică este cea a nominalizării unui tehnocrat precum actualul ministru al Apărării, generalul Nicolae Ciucă, pentru a forma viitorul Guvern.

Această propunere ar putea fi susținută și de către PSD după ce Marcel Ciolacu a arătat luni că îl stimează pe general și ar putea să îl voteze și formațiunea pe care o conduce dacă va veni cu un cabinet fără miniștri PNL.

"Nu ştiu. E o discuţie pe care o să o am cu colegii. Dacă se vine cu propunerea să fie iarăşi un guvern minoritar numai PNL, am o mare reţinere de a vota vreodată un guvern minoritar. (…) Şi eu şi Victor Ponta am propus un tehnocrat, un specialist prim-ministru, dar ce nu am mai apucat să spunem, pentru că nu am fost luaţi în serios, cu toate că aveam o majoritate parlamentară şi în spiritul Constituţiei aşa ar fi trebuit, noi nu impuneam un ministru în acel guvern. Vine domnul Ciucă, să spunem – este un specialist pe care eu îl stimez foarte mult -, dacă vine fără niciun membru PNL în guvern, există posibilitatea ca noi să votăm acest guvern. Este posibil”, a declarat Marcel Ciolacu, luni seară, la TVR.

Curtea Constituțională a admis, luni, sesizarea conflictului între președintele Klaus Iohannis și Parlament privind desemnarea pentru a doua oară a lui Ludovic Orban în funcția de premier. Decizia judecătorilor constituționali nu îi interzice lui Iohannis să îl nominalizeze pe Orban ca premier, dar îi impune să aleagă un prim-ministru ce poate strânge o majoritate în Parlament.

PSD este „obsedat de putere” și se joacă „iresponsabil” cu destinul României, a afirmat președintele Klaus Iohannis, care a precizat că nu va desemna un premier din partea social-democraților, precum și că, deși nu comentează decizia CCR de luni, va „pregăti câteva demersuri foarte concrete”.

„PSD continuă să demonstreze că este un partid iresponsabil, care se joacă cu destinul României. După ce a produs una dintre cele mai dezastruoase și antieuropene guvernări de după Revoluție, care a lăsat țara cu deficite majore, după ce a demis Guvernul Orban pentru a conserva puterea baronilor locali, PSD a creat o nouă criză pe care a aprofundat-o, prin sesizarea CCR. Nu voi comenta decizia CCR, așa cum știți că nu am comentat nici cu alte ocazii. Voi aștepta motivarea. Însă, ceea ce face PSD este o sfidare fără precedent la adresa românilor, cu atât mai mult în aceste zile, în care România are nevoie de acțiune politică responsabilă, și nu de politicieni care s-o ucă mai adânc în criză și în instabilitate

Vedem, pe de o parte, un guvern demis pentru că a încercat să democratizeze administrația locală și care, chiar așa demis cum este, guvernează pentru ca instituțiile să poată lucra în continuare eficient pentru oameni. Pe de altă parte, vedem un PSD obsedat de putere, care refuză să accepte că și-a pierdut legitimitatea de a guverna. Acesta nu este verdictul meu, ci al cetățenilor. Desemnarea unui premier din partea unei alianțe coagulate ad-hoc în jurul PSD ar intra în coliziune directă cu opțiunea românilor exprimată fără echivoc la alegerile europarlamentare, referendum și prezindețialele de anul trecut. De aceea am și spus că, în opinia mea, cea mai legitimă soluție este revenirea cât mai repede la votul cetățenilor și crearea unei noi majorități parlamentare, care să poată susține un guvern stabil, capabil să construiască autostrăzi, spitale, școli și să guverneze pentru cetățean”, a declarat Klaus Iohannis.