Noul ministru de Interne: Eu cer ca niciun român să nu mai fie bătut de un jandarm, atât timp cât respectă legea (VIDEO)

Nicolae Moga, noul ministru de Interne, a solicitat, în prima sa conferință de presă, ca niciun cetățean să nu mai fie bătut de niciun jandarm și niciun jandarm să nu mai fie jignit sau bătut de niciun cetățean.

”10 August a fost un eveniment nefericit, lucrurile au fost combinate. Eu cer ca niciun cetățean, niciun român să nu mai fie bătut de un jandarm atât timp cât respectă legea, dar niciun jandarm să nu fie bătut sau jgnit de către un cetățean răuvoitor care încalcă legea. În democrație există libertatea de exprimare. Am vrut democrație, așa vom face, dar trebuie să înțelegem ce sistem să aplicăm la nivelul ordinii publice. Ne place cel din UE, cum e în Germania, Franța sau cum e peste Ocean, în SUA? Atunci stăm de vorbă și facem cum e acolo. Deocamdată, avem niște legi și niștw regulamente pe care trebuie să le respectăm cu strictețe”, a declarat Nicolae Moga.

