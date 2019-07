Nicolae Moga: Nu am vrut să ocup funcția de ministru de Interne, dar dacă a fost să fie, atunci ne apucăm de treabă serioasă (VIDEO)

Noul ministru de Interne, Nicolae Moga, a declarat că nu și-a dorit să ocupe această funcție, dar dacă tot s-a întâmplat, se va apuca serios de treabă.

"Vă spun cu toată răspunderea că nu am vrut să ocup această funcţie, după cum bine ştiţi. Dar dacă tot a fost să fie, atunci ne apucăm de treabă serioasă. Dacă nu mă impun, înseamnă că nu am ce să caut în fruntea acestui minister. Ştiţi că am acceptat cu greu lucrul acesta. Ştiam din activitatea mea parlamentară că nu e de joacă aici, ştiam că lucrurile sunt complicate, ştiam toate lucrurile acestea. Să nu credeţi că sunt copil fără minte, care mi-am asumat o răspundere atât de mare fără să ştiu despre ce e vorba”, a declarat Moga.

El a spus că nu va avea cum să rezolve toate problemele, dar va încerca să se ocupe de cât mai multe dintre ele: ”cunoşteam în mare lucrurile. Eu vă garantez că o să fac în aşa fel încât să le cunosc în amănunt şi o să fac în aşa fel încât să rezolv cât mai multe probleme. Să nu cumva să se aştepte de la mine lumea acum că a venit Mesia şi rezolvă toate problemele. Nu. Vedeţi că am un fel de sinceritate, pe care vreau să o instalăm, ca şi opinia publică să fie informată”.

