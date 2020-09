Nicolae Robu demisionează de la conducerea filialei PNL Timiș, după ce a pierdut alegerile în fața lui Dominic Fritz

Nicolae Robu și-a recunoscut înfrângerea în cursa pentru un nou mandat la Primăria Timișoara. Fotoliul acestuia va fi ocupat de acum înainte de tânărul Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS. În acest context, la o zi după vot, Nicolae Robu și-a anunțat și demisia de la conducerea filialei PNL Timiș.





Nicolae Robu l-a anunţat pe Ludovic Orban că va demisiona de la conducerea PNL Timiş





Primarul în funcţie al municipiului Timişoara, Nicolae Robu, l-a anunţat, într-un mesaj, pe liderul PNL, Ludovic Orban, că îşi dă demisia din funcţia de conducere a PNL Timiş, după ce a pierdut alegerile pentru un nou mandat.

”Domnule preşedinte PNL, având în vedere pierderea de către mine a alegerilor locale pentru funcţia de Primar al Timişoarei, prin prezenta, îmi dau demisia din funcţia de Preşedinte al Filialei Timiş a PNL. Cu stimă şi urări de succes pentru dv şi pentru PNL, Nicolae Robu”, i-a scris Robu lui Orban, potrivit unor surse din cadrul partidului, potrivit news.ro.

Cel mai probabil, la şefia PNL Timiş urmează să fie numit un interimar, care ar putea fi chiar Alin Nica, noul preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş.



Nicolae Robu, despre o posibilă retragere din politică, după înfrângerea de la Timișoara









Într-o intervenție telefonică pe B1 TV, fostul primar de la Timișoara a oferit o reacție, după înfrângerea de la Timișoara, în fața candidatului USR, Dominic Fritz.

„Probabil că am greșit când am intrat în politică. Am crezut că se poate face și alt gen de politică, decât ceea ce se vede. Eu chiar am avut o abordare total diferită. Este o filă încheiată din viața mea, îmi voi continua viața cu alte preocupări”, a explicat el.

Întrebat dacă vrea să renunțe la politică, Robu a declarat:

„Probabil, 99%. Nu spun 100% pentru că nu vreau să iau decizia la cald, dar gândurile de acum sunt în acest sens. Dar eu sunt om de cuvânt, nu vreau să spun acum 100% mă retrag, dar apoi din nu știu ce motive, pe care nu le simt acum, totuși să merg mai departe. Cred că nu e locul meu aici, eu m-am afirmat în mediul academic. Cred că nu e locul meu aici. Eu m-am afirmat în mediul academic (...) și acolo lucrurile au mers altfel. Aici, deși am câștigat cu 53% în 2016 cu 49.76% în 2012, totuși iată că acum nu am fost pe placul celor pe care au am vrut să îi reprezint”, a precizat el.









CV-ul impresionant al lui Dominic Fritz, noul primar al Timișoarei









Dominic Fritz a lucrat peste 10 ani în administrația publică germană înainte să fac pasul în politica locală din Timișoara. Dominic Fritz s-a născut în Germania și spune, despre el, că a crescut într-un sat aflat la sud de Pădurea Neagră din Germania. La 16 ani, a primit o bursă oferită de Parlamentul Germaniei, el trăind un an în Statele Unite ale Americii.

În 2003 a absolvit un liceu romano-catolic din Germania și a ajuns în Timișoara, unde a făcut un an de voluntariat la o casă de copii.

În 2009, după studii de științe politice și administrative în Germania, Franța și Anglia, mi-am început cariera profesională ca și consilier în cadrul Agenției Germane pentru Cooperare Internațională (GIZ).

Între 2016-2019 a fost șeful de cabinet al fostului președinte al Germaniei și fost director al FMI, Horst Köhler, la Berlin. Din această poziție, a colaborat cu multe instituții și autorități naționale și internaționale precum Națiunile Unite, Banca Africană de Dezvoltare sau Ministerul Afacerilor Externe din Germania.

În perioada 2009-2019, a fost membru al Partidului Verzilor (partid de centru, ecologist) din Germania. Între 2011-2012 a fost ales în biroul local Frankfurt am Main, unde printre altele a co-organizat campania pentru alegerile locale.

Hobbiurile noului primar de la Timișoara sunt muzica, cititul, mersul cu bicicleta și Netflix-ul. Iubita lui Dominic Fritz este diplomată în cadrul ONU, iar cei doi încă nu au copii.