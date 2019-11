Nicolae Robu a răbufnit după ce a fost întrebat despre vina Primăriei pentru tragedia din Timișoara: „Eu vă închid telefonul! Nu permit așa ceva! Vina e a celor care contractează firme fără să verifice” (VIDEO)

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a declarat, pentru B1 TV, că el nu a auzit până acum de firma care a făcut deratizarea în blocul în care au murit trei oameni. Firma în cauză era obligată să obțină o aprobare din partea Primăriei pentru a-și desfășura activitatea. El a insistat că asociația de locatari e responsabilă: „Toată vina e a celor care contractează firme fără să le verifice”.

„Există o hotărâre de Consiliu Local din 2002 care prevede că, pentru astfel de activități, se impune să existe și o aprobare din partea Primăriei, or această firmă nu a solicitat nicio aprobare din 2002. E sunt primar din 2012. Nu avea acel acord de la Primărie. Noi nu aveam de unde să știm în Primărie ce activități desfășoară mai știu eu cine într-un oraș de dimensiunea Timișoarei. Relația acolo a fost una privată. Nu se pot face comparații cu ce a fost la tragedia cumplită de la Colectiv. Aici, administrația asociației de proprietari a făcut un contract, dacă a lucrat oficial, eu nu știu, e o anchetă în desfășurare, cu acea firmă. Eu nu am de unde să știu dacă s-au cerut documente. Eu nu am auzit de această firmă până acum”, a declarat Nicolae Robu, pentru B1 TV.

Întrebat de moderatoarea Gențiana Coman dacă pasează practic responsabilitatea pentru întreaga tragedie către locatari, Robu a răbufnit: „Eu vă închid telefonul! Eu nu permit așa ceva! Poți pasa ceva ce-ți aparține. Ce-mi aparține mie că o asociație de proprietari face ceva în niște camere. Știți ce s-a întâmplat măcar?”.

Edilul a insistat apoi că Primăria n-are nicio vină: „Ce treabă are Primăria cu deratizarea într-o cameră privată? Acolo e un bloc, proprietate privată. În niște camere s-a făcut deratizare. N-are Primăria treabă cu camerele dintr-un bloc privat. Citiți legea! Toată vina e a celor care contractează firme fără să le verifice și eu am și făcut un apel să fim prudenți când vine vorba de lucruri periculoase. Primăria nu are nicio implicare într-o astfel de relație, pentru numele lui Dumnezeu! Chiar nu e limpede pentru oricine?”.

La remarca moderatoarei B1 TV că tragedia de la Timișoara riscă să devină în plan politic ce a fost cea de la Colectiv, Robu a replicat: „Așa și-ar dori unii să devină! Nu are cum să devină, că sunt lucruri diferite”.

„Nu ridic din umeri, am fost implicat ieri în permanentă, am pus la dispoziție camere, am cerut verificări să vedem dacă firma avea autorizație de la Primărie, am făcut ce mi-a permis legea. Nu a fost un eveniment public cu participare coelctivă la care să fie nevoie de aprobări de la Comisia Primăriei de ordine publică sau lucruri de genul ăsta acolo. Noi am pus la dispoziție peste 100 de camere. Asta e neglijabil în raport cu dimensiunea tragediei. Să moară un nou-născut...”, a continuat Robu, precizând a avut discuții cu cei de la ISU, Salvare și cu experți veniți să facă măsurătorile în teren.

„Eu eram preocupat de lucrurile acestea nu să stau în talk-show-uri cu tot felul de politcieni penibili și realizatori care încearcă să politizeze tema asta”, a mai completat Nicolae Robu.

La remarca Gențianei Coman că ar fi trebuit să aibă măcar o poziție oficială, primarul a răspuns: „Am luat opoziția oficială, se poate vedea, dar am dat prioritate prezenței mele în evenimente. Numai 5 au folosit varianta noastră, restul au avut alte variante de înnoptare. Normal că sunt revoltat când aud încercări de a se pune în cârca Primăriei”.

La remarca moderatoarei că orașul pare a fi un sat fără câini, Robu a răbufnit: „Nu e adevărat! Sunteți în eroare! De unde era să știu dinainte? A fost nevoie de timp ca medicii să relaționeze sesizările la Salvare, pentru a-și da seama că s-a întâmplat ceva acolo. Nu și-au dat seama instantaneu. Situația a fost mai complicată un pic. Să sperăm că nu vor mai fi victime”.