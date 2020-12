Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, a răbufnit la adresa lui Dominic Fritz, primarul USR: „Am crezut că avem de-a face cu alt gen de caractere şi cu alt nivel se competenţă!"

Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, deja și-a pierdut răbdarea cu USR-istul Dominic Fritz, noul edil. Candidatul PNL i-a predat ștafeta elegant, dar după câteva săptămâni, s-a dezlănțuit.

Mizeria din oraș și strategia noilor oameni de la Primărie, de a da vina pe „greaua moștenire" sunt aspectele pe care i le reproșează Robu lui Fritz.

„Eu am făcut predarea de mandat cu eleganţă, urându-i noului primar, pentru binele oraşului, să fie un primar mai bun ca mine! Dar... N-ai cu cine!

Ce constat, cu gust amar, la o lună şi jumătate după acel moment este că noul Primar şi noul Viceprimar, în tot acest răstimp, fac dovadă de o incapacitate crasă de a face faţă unor funcţii atât de grele şi încearcă, dând dovadă de vicii mari de caracter, să şi-o acopere împroşcând permanent cu noroi în munca mea şi a sutelor de angajaţi ai Primăriei, aruncând în spaţiul public minciuni neruşinate: ba cu privire la ce-am făcut noi în privinţa fondurilor europene, aici profitând de faptul că cetăţenii n-au de unde să ştie tehnologia, adică: cronologia, etapele, bucătăria internă a procesului de accedere la banii europeni - noi, care am fost cei mai performanţi din ţară, câştigând finanţare de 570 milioane euro, pentru 92 de proiecte!

(...) Cu privire la contractele de salubrizare - apropo: Timişoara a ajuns cel puţin la acelaşi nivel de necurăţenie la care a fost în acea perioadă de acum vreo doi ani, când, expirând contractele vechi şi schimbându-se sistemul, nu a venit nimeni la licitaţie şi am rămas aproape un an fără operator ba cu privire la colterm etc!

O spun cu toată răspunderea: Situaţia financiară pe care am lăsat-o este cea mai bună din ultimii ani din aceeaşi perioadă a anului! Dar trebuie să ştii să fii ordonator de credite la acest nivel de Primăria Timişoara!", a notat Robu pe pagina sa de Facebook.

„Vă voi explica, în curând, cum stau lucrurile şi la Colterm! O fac numai şi numai din respect pentru dumneavostră, stimaţi timişoreni! Sunt extrem de ocupat cu ceea ce fac acum - şi fac cu mare plăcere!, greu îmi găsesc timp să comunic cu dumneavostră, dar, din respect pentru dumneavoastră, repet, dar şi să nu las minciuna să ia locul adevărului cu privire la ce-am făcut eu pt oraş timp de 8 ani, cu atâta dăruire, dăruire de viaţă, până la urmă, găsesc soluţii! (...) Rușine! Trist! Am crezut că avem de-a face cu alt gen de caractere şi cu alt nivel se competenţă! Vai şi-amar!", a mai transmis Nicolae Robu pe Facebook.