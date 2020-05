Nicolae Robu, primarul Timișoarei: Realitatea privind raporturile de salarizare dintre Poliția Locală și cea națională este alta. Cred că ministrul a fost dezinformat (VIDEO) / Între timp, Marcel Vela și-a nuanțat poziția

Nicolae Robu, primarul municipiului Timișoara, susține că realitatea privind raporturile de salarizare dintre Poliția Locală și cea națională „este alta” decât cea prezentată inițial de Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne. Între timp, demnitarul guvernamental și-a nuanțat poliția și a explicat că se referea mai degrabă la zona de atribuții și competențe, care de multe ori „fie se suprapun, fie sunt contradictorii”.

„Domnul ministru cred că a fost dezinformat. A știut că salariile sunt de 8.000, 9.000 de lei, cum s-a exprimat domnia sa, pentru polițiștii care fac munca aceasta, în stradă, în parcuri. Realitatea este alta și este așa cum am făcut-o cunoscută și eu, și domnul director executiv al Poliției Locale”, a afirmat Nicolae Robu, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.

Primarul crede că ministrul Marcel Vela „a greșit, că a luat drept bune niște cifre care i-au fost transmise, într-un context în care preocuparea era pentru salarizarea polițiștilor din Poliția națională, cu care interacționați foarte îndeaproape în această perioadă, și a putut vedea că e o meserie grea și cu foarte multe riscuri. Cred că domnul ministru a avut bunăvoință, de fapt, vizavi de polițiștii naționali, dar n-a fost chiar inspirată trimiterea la polițiștii locali sub forma în care a fost ea făcută. Eu nu dramatizez. Eu cred că mai greșim cu toții și de multe ori, mai ales când ești în diverse funcții, nu poți să verifici personal tot ce ți se transmite”.

Așadar, la puțin timp distanță, Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, și-a nuanțat poziția și a explicat că „problema discutată acolo a fost, de fapt, la ceea ce înseamnă pe fond, nu pe formă, tot ceea ce ține de Poliția națională, Poliția Locală, și aici mă refer la atribuții și competențe, care sunt, de multe ori, fie suprapuse, fie contradictorii”.

„Eu nu vreau să intru în polemică nici cu domnul Robu, nici cu alți lideri sindicali, fie de la Poliția națională, fie de la Poliția Locală. Vreau să precizez doar că este sau a fost o neînțelegere pentru că, din declarația mea de la o emisiune la care am fost în direct sâmbătă seară, a fost preluat trunchiat pe unele site-uri ce s-a discutat acolo, și a reieșit acest lucru, că eu, ca ministru al Afacerilor Interne, scot în evidență neapărat valorile pecuniare ale salarizării Poliției Locale în antiteză cu Poliția națională. Problema discutată acolo a fost, de fapt, la ceea ce înseamnă pe fond, nu pe formă, tot ceea ce ține de Poliția națională, Poliția Locală, și aici mă refer la atribuții și competențe, care sunt, de multe ori, fie suprapuse, fie contradictorii. În altă ordine de idei, eu am încheiat atunci – dacă vă uitați pe emisiunea respectivă sau preluarea scrisă de la emisiunea respectivă – am spus că, citez, trebuie evaluat în mod corect și cinstit cu toată lumea la masă ce este de făcut în viitor. Țin foarte mult și la Poliția Locală, pentru cei care nu știu, pot afla acum, am fost 12 ani primar al municipiului Caransebeș, am avut Poliție Locală în subordine, am preluat-o de la statutul de gardieni publici prin 2004, parcă, prin 2007, 2008 s-a transformat în Poliție Comunitară și apoi, după trei, patru ani, în Poliție Locală”, declara anterior Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne.