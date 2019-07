Bădălău: Țuțuianu cred că avea o problemă psihică atunci când i-a făcut maimuțe pe social-democrați (VIDEO)

Niculae Bădălău a declarat că, în opinia sa, Adrian Țuțuianu avea o problemă psihică atunci când i-a făcut maimuțe pe social-democrați.

În octombrie anul trecut, Adrian Țuțuianu, atunci vicepreședinte PSD, a fost înregistrat într-o ședință de partid când îi numea ”maimuțe” pe proprii colegi și spunea despre Dănuț Andrușca, la acea vreme ministru al Economiei, că este ”cel mai idiot ministru”. Între timp, Țuțuianu a ajuns în partidul Pro România, condus de Victor Ponta.

Acum ministru al Economiei, Niculae Bădălău a declarat, pentru B1 TV, că probabil Țuțuianu avea o problemă psihică de a făcut aceste afirmații.

”Ce a pățit domnul Țuțuianu a fost ca urmare a înregistrărilor din ședințele de la Dâmbovița, unde spunea de ”un partid de maimuțe”. Iertați-mă... Deci caracterul și atitudinea lui, despre Tudose inclusiv spunea, care acum îi e coleg de partid. Iertați-mă, cred că avea o problemă psihică în momentul în care...”, a declarat Niculae Bădălău, pentru B1 TV.

