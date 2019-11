Liderul PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, este de părere că Viorica Dăncilă a obținut un scod dezastruos la alegerile prezidențiale din cauza strategiei de campanie ”total greșite” care a fost gândită de echipa sa.

Bădălău a susținut, duminică, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” că în județul său lucrurile au funcționat mult mai bine, iar Dăncilă ar fi obținut 60% din voturi în Giurgiu.

”E clar că am avut un concept de campanie total greșit și stategia a fost total nefericită și asta o arată scorul din acest moment.

Strategia a fost greșită. Trebuie o analiză foarte serioasă și a venit timpul unei analize serioase cu caracter structural. E clar că lucrurile nu funcționează așa.

Țara asta chiar are nevoie de un partid de stânga.

La nivel județean, strategia noastră a fost câștigătoare. La nivelul fiecărui județ trebuie o strategie.

Nu-s diferiți oamenii din Giurgiu de oamenii din Arad. Toți au aceleași nevoi, aceleași deziderate. Depinde cum îi ajuti, cum stai lângă ei.

Strategia la nivel național a lăsat mult de dorit. Echipa de campanie a făcut aceatsă strategie, cei care au fost la centru. A fost o campanie anostă, fără idei wow.

Dacă PSD intră în alegerile locale cu un moral scăzut, avem mari probleme dacă nu reușim să facem o analiză serioasă în al 12-lea ceas. De trei ani tot peticim”, a declarat Niculae Bădălău.

