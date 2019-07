Ministrul Economiei vrea ca ANPC și ANSVSA să fuzioneze într-o singură mega-instituție de control a alimentelor

Niculae Bădălău, ministrul Economiei, a anunțat că se discută despre fuziunea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

„Ce am sesizat din discutiile mele cu colegii de la ANPC. Avem ANPC si ANSVSA. Cred ca in urmatoarea etapa trebuie sa realizam o singura institutie. Trebuie sa cream o institutie puternica care sa se uite pe siguranta alimentelor si nu numai. Sunt agenti economici care nu respecta si in nebunia de a face un profit mare risca sa puna in pericol sanatatea oamenilor”, a declarat Niculae Bădălău, citat de stiripesurse.ro