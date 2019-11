Niculae Bădălău vine cu explicații după derapajul la adresa românilor din Diaspora: ”Declarația a fost scoasă din context. Discuția a fost făcută despre cazul Caracal” (VIDEO)

Liderul PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, a declatat vineri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că afirmația sa jignitoare la adresa românilor din Diaspora a fost scoasă din context.

Bădălău apare într-o înregistrare în care spune că doar o mică parte dintre românii din străinătate sunt ”legali”, iar resul sunt ”fetele alea de le duc ăștia”.

”Discuția a fost făcută cu privire la numărul de parlamentari la care au dreptul românii care locuiesc în străinătate. De fapt, a fost în afara conferinței, era o discuție liberă în care eu le explicam că noi nu avem un număr exact de 4-5 milioane, e o întreagă dispută pe câți români sunt plecați în afară. Am spus că 700.000 sunt înregistrați legal, restul nu știm până la ce număr sunt și în cazul ăsta sunt și oameni care încalcă legile acolo și, continuam eu în declarație, că Ministerul de Interne are o asemenea statistică față de oameni și fete care încalcă legea. Declarația a fost scoasă din context. Discuția a fost făcută despre cazul Caracal. Îmi cer scuze dacă am jignit pe cineva, nu asta a fost intenția mea, eu respect oamenii care lucrează corect și cinstit și își ajută familiile din România și îmi cer scuze dacă declarațiile mele au fost interpretate altfel decât le-am gândit”, a declarat Bădălău.

Întrebat dacă este de părere că doar 700.000 de români din afara țării ar merita să fie luați în calcul, Bădălău a răspuns: ”Discuția era despre modalitatea prin care stabilim câți oameni lucrează afară”.

”Înregistrarea a fost scoasă din context. Eu am spus despre oameni care încalcă legile țărilor respective și sunt și fete cum sunt cele din Caracal. Am ascultat pasajul de mai multe ori, nu e aia declarația mea”, a continuat Niculae Bădălău.

De asemenea, întrebat dacă din punctul său de vedere este o discriminare nejustificată ca românii din Diaspora să aibă la dispoziție trei zile de vot, Bădălău a precizat: ”E o discriminare pozitivă, dar lucrurile astea sunt dispute politice. Trebuie ca lucrurile să fie egale. Nu poți favoriza un cetățean român sau altul. Sunt cazuri speciale care trebuie discutate”.

Potrivit unei înregistrări video publicate de Giurgiu Acid, Bădălău a declarat că doar o mică parte dintre românii din străinătate sunt ”legali”, iar resul sunt ”fetele alea de le duc ăștia”.

„Ei au 700.000 de oameni avem care au domiciliu, pașapoartele alea cu domiciliu, care-s legali. Restul până la 3-5 milioane, că se vehiculează tot felul, sunt fetele alea de le duc ăștia”, a spus Bădălău.

