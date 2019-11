Niculae Bădălău a ”aflat” de la jurnaliștii B1 TV că fiica sa a lucrat la CNAIR: „Nu am știut. Nici acum nu știu. Habar n-am!” (VIDEO)

Social-democratul Niculae Bădălău a ”aflat” de la jurnaliștii B1 TV Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir că fiica lui a lucrat la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Săptămâna trecută, Bădălău a declarat în emisiunea „Bună, România!” că fata lui, Sabina, a lucrat doar la aeroport, nu și la CNAIR, ba chiar a ținut să le bată obrazul jurnaliștilor că nu s-au documentat bine. Acum însă, pus în fața dovezilor, social-democratul n-a găsit replică mai bună decât să spună că nu știa că fiica sa a lucrat la CNAIR... Ba chiar a ținut la final să le mulțumescă celor doi jurnaliști pentru această informație: „Tot timpul v-am apreciat ca pe niște jurnaliști de mare valoare!”

„Sunteți total pe lângă. Fiica mea nu lucrează la aeroport. A lucrat, nu mai lucrează. De 4 luni (nu mai lucrează). Doi ani și jumătate a fost cu funcție de execuție”, declara Niculae Bădălău, săptămâna trecută, în emisiunea „Bună, România!”.

Întrebat atunci dacă fiica sa a lucrat la CNAIR, social-democratul a răspuns sigur pe el: „Nu, exclus!”.

De fapt, Sabina Bădălău figurează pe o listă a angajaților CNAIR care ar fi încasat în 2015 sporuri ilegale de până la 75%.

