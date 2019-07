Bădălău, despre episodul ''Să vină Diaspora, că noi ne p***m pe ea'': Manelistul care a cântat versurile locuiește în Londra cu toată familia (VIDEO)

Niculae Bădălău a fost în vara anului trecut personaj principal într-un scandal de proporții, după ce în spațiul public a apărut o filmare în care social-democratul dansa, la un eveniment, pe o manea în care solistul cânta „Să vină Diaspora, că noi ne p***m pe ea”. În filmare se mai auzeau versuri precum „Nu avem frică de rău, la putere-i Bădălău” și „N-aveam frică de orice, la putere-i PSD”.

Ministrul Economiei a declarat, pentru B1 TV, că manelistul care a cântat aceste versuri jignitoare la adresa Diasporei este... din Diaspora. Bădălău a precizat că manestul Caval locuiește în Londra împreună cu toată familia sa.

”Niciun regret! Am explicat și o mai explic o dată. Lăsați-mă, eu cu diaspora am o problemă... dar nu, nu, nu, am extrem de multe rude care lucrează în Marea Britanie, inclusiv cel care a cântat-o locuiește în Marea Britanie cu toată familia: Caval, soția lui, amândoi copiii, soacra locuiesc în Londra. Era o petrecere privată, pe la 5 dimineața, eu nici nu cred că la ora aia mai eram la petrecere, cineva filma și dădea direct pe net. Ce au avut acolo și cum erau spiritele și cât erau de bine dispuși e greu de spus. El cu toată familia locuiește în Londra”, a declarat ministrul Niculae Bădălău, pentru B1 TV.