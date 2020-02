Nou derapaj. Niculae Bădălău, limbaj vulgar în Parlament: „Du-te în .... mea şi arată-i!“ (VIDEO)

Nou derapaj al senatorului PSD Niculae Bădălău, de data aceasta în Parlament. El a avut un limbaj vulgar în timp ce discuta cu deputatul Ion Mocioalcă de la Pro România.

„Ce, Mocioalcă, îl vrei şi pe ăsta? Îl vrei şi pe ăsta? Du-te în p..a mea şi arată-i! Du-te bă dracu, tâmpitule!”, i-a spus Bădălău lui Mocioalcă, înainte să înceapă ședința comisiilor specializate, în care a fost audiat Marcel Vela, cel desemnat pentru funcția de ministru de Interne.

Replica poate fi auzită în primul minut al înregistrării publicate de Epoch Times România.

În trecut, Bădălău a zbierat și la europarlamentarul PSD Dragoş Benea, care îi reproșase că din cauza lui și a altora ca el PSD a pierdut alegerile din 2019. „Măi, că****, tu la mine te referi? Te calc în picioare!”, i-a spus Bădălău lui Benea, în timpul unei ședințe a Comitetului Executiv Național al PSD.

Niculae Bădălău a fost, în vara anului 2018, personaj principal într-un scandal de proporții, după ce în spațiul public a apărut o filmare în care social-democratul dansa, la un eveniment, pe o manea în care solistul cânta „Să vină Diaspora, că noi ne p***m pe ea”. În filmare se mai auzeau versuri precum „Nu avem frică de rău, la putere-i Bădălău” și „N-aveam frică de orice, la putere-i PSD”.

„Niciun regret! Am explicat și o mai explic o dată. Lăsați-mă, eu cu diaspora am o problemă... dar nu, nu, nu, am extrem de multe rude care lucrează în Marea Britanie, inclusiv cel care a cântat-o locuiește în Marea Britanie cu toată familia: Caval, soția lui, amândoi copiii, soacra locuiesc în Londra. Era o petrecere privată, pe la 5 dimineața, eu nici nu cred că la ora aia mai eram la petrecere, cineva filma și dădea direct pe net. Ce au avut acolo și cum erau spiritele și cât erau de bine dispuși e greu de spus. El cu toată familia locuiește în Londra”, a explicat el mai apoi.

Iar anul trecut a avut un nou derapaj la adresa Diasporei, când a declarat că doar o mică parte dintre românii din străinătate sunt ”legali”, iar resul sunt ”fetele alea de le duc ăștia”.

„Ei au 700.000 de oameni avem care au domiciliu, pașapoartele alea cu domiciliu, care-s legali. Restul până la 3-5 milioane, că se vehiculează tot felul, sunt fetele alea de le duc ăștia”, a spus atunci senatorul PSD.

A precizat apoi că nu a fost vorba despre o exprimare „nefericită” și că afirmația sa a fost scoasă din context: „Eu cred că într-o democrație poți să spui ce gândesti. Din cei 5 milioane sau câți sunt, sunt și oameni care nu ne fac cinste. Încalcă legile țărilor respective. (...) Eu nu am generalizat. Nu încercați să interpretați altfel. (...) Exprimarea nu e nefericită. E scoasă din context. Eu îi respect pe marea majoritate (a romanilor din diaspora - n.r.). Dacă s-a înțeles altceva decât ce am vrut să spun, regret. Nu mi-a plăcut niciodată demagogia. Lucrurile ar trebui spuse corect. Discuția este cu totul și cu totul scoasă din context”.