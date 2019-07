Ministrul Economiei: Mentenanța la rachetele Patriot o vom face la Romaero. Vom dota industria de apărare pentru a face față (VIDEO)

Ministrul Economiei, Niculae Bădălau, a vorbit, pentru B1 TV, despre memorandul de înțelegere Romaero SA București-Raytheon Company, semnat săptămâna trecută, prin care mentenanța rachetelor Patriot va fi asigurată de Romaero.

”Vestea mare ține de mentenanța la rachetele Patriot, pe care o vom face la Romaero. Săptămâna trecută, am semnat la Guvern protocolul. Avem capacitatea să facem mentenanța, cu ajutorul industriei de apărare românești. Am avut discuții extrem de intense cu Raytheon. Asta intră și pe orizontală, deoarece Romaero nu are capacitatea la toate componentele și atunci toată industria de apărare, în viitorul apropiat, o dotăm ca să poată să face față”, a declarat ministrul Niculae Bădălău, pentru B1 TV.

Întrebat cât e contractul, Bădălău a răspuns: ”cred că urcă undeva la 9 ani la un miliard de euro. Banii vin din cei 2% de la Apărare”.

”Avem 12.000 muncitori calificați. Noi sperăm să încheiem 2020 cu peste 20.000 de muncitori în industria de apărare”, a mai precizat Ministrul Economiei.

