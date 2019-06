Ministrul Economiei se laudă că a deschis 3 mine... din 530

Niculae Bădălău, ministrul Economiei, a anunțat că au fost redeschise trei mine din perimetrul Jolotca, din judeţul Harghita.

El a promis că într-un an vor fi redeschise toate minele, precizează Agerpres.

"E foarte bine că îi cheltuim, dar trebuie o atenţie mare pe investiţii pentru ca economia românească să înceapă să producă. Nu poţi dezvolta o industrie fără resurse. Din fericire pentru noi, România are resurse. Vreau să vă anunţ în premieră că am redeschis primele trei mine din cele 530 închise, la perimetrul minier Jolotca, din judeţul Harghita, mine care se află la Radioactiv Măgurele în coordonarea Ministerului Economiei. Vorbim despre primele trei mine redeschise, după 1989 încoace. Aceste mine au materiale rare care ne vor pune în alianţa bateriilor într-o zonă extrem de bună. Avem europiu, material extrem de rar care se foloseşte la semiconductori şi, mai ales, la sistemul de răcire al bateriilor. Aceste materiale rare ne vor pune pe harta lumii aşa cum ne-a pus IT-ul, pe care unii vor să-l readucă la începuturi, în România. Într-un an de zile, vă promit că vom avea toate minele deschise", a declarat Niculae Bădălău.