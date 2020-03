Niculae Bădălău (PSD): 'Vom pica şi Guvernul Cîţu'

Niculae Bădălău, senator PSD și fost ministru al Economiei, a declarat, joi, că social-democrații vor vora împotriva Guvernului Cîțu.

Totodată, acesta se arată îngrijorat de impactul pe care anticipatele le-ar putea avea asupra României, în contextul epidemiei globale de coronavirus.

“Vom pica şi Guvernul Cîţu. Practica normală într-o ţară europeană este că preşedintele desemnează un premier. Dacă un partid are 51% din Parlament, este obligat să desemneze un premier din partea acelui partid. Dacă nu are, luând în considerare spiritul Constituţiei, desemnează un om politic sau nu, dar care poate forma o majoritate. Ei, logica asta în România nu funcţionează şi o simţim de câteva luni de zile. După Guvernul Orban format ad-hoc care a picat prin moţiunea de cenzură au mai venit o dată cu aceeaşi propunere, aceeaşi desemnare, domnul Orban, şi noi am atacat asta la Curtea Constituţională. Acum a urmat o a doua desemnare şi mai dezastruoasă, domnul Cîţu. Decizia PSD este de a merge totuşi în sală, din respect pentru cetăţenii României, şi a arăta încă o dată că, de fapt, încălcarea asta a Constituţiei şi partizanatul cu PNL reprezintă o greşeală şi vom vota împotriva guvernului Cîţu, vom pica şi această propunere", a spus Niculae Bădălău.

"Gândiţi-vă ce înseamnă să avem anticipate în ideea în care în Italia se închid şcoli, se blochează oraşe tocmai pentru a izola focare şi în România noi adunăm oamenii în grupuri. Cred că mult mai important este poporul şi sănătatea poporului şi lucrul ăsta trebuie să îl avem în vedere şi asta încercăm să spunem, că trebuie să fim responsabili ca oameni politici faţă de cetăţenii României, şi dacă alţii nu sunt responsabili, cu atât mai mult noi trebuie să avem grijă", a completat senatorul PSD Giurgiu.

Potrivit acestuia, PSD nu se teme de anticipate dar, în situaţia actuală, ar trebui ca politicienii să se gândească la sănătatea poporului.