Niculae Bădălău, un nou mesaj pentru DIASPORA înainte de CEX-ul PSD în care ar urma să fie SUSPENDAT (VIDEO)

PSD-iștii se reunesc, miercuri, în CEx. Potrivit unor surse politice Niculae Bădălău ar urma să fie suspendat din partid, după declarațiile scandaloase la adresa diasporei.

"Aș începe din nou să îmi cer scuze pentru acele declarații. Regret contextul și formularea nefericită. E clar că eu nu gândesc așa, cine ma cunoaște știe asta. Eu prețuiesc toți românii. Eu am spus ce aveam de spus și îmi cer scuze", a declarat Bădălău la începutul ședinței.

De asemenea, Codrin Ștefănescu și Cătălin Rădulescu ar urma să fie trași pe linie moartă.

