Niculae Bădălău, întrebat dacă desemnarea Vioricăi Dăncilă drept candidat la prezidențiale nu a fost o jignire pentru români: ”Asta e. Am avut un candidat. Noi, ca partid, l-am ales și românii au ales omul care să-i reprezinte” (VIDEO)

Senatorul PSD Niculae Bădălău şochează din nou, printr-un mesaj disprețuitor la adresa românilor din străinătate. Preşedintele PSD Giurgiu a declarat despre românii plecaţi în străinătate că doar o mică parte sunt "legali", restul fiind "fetele alea de le duc ăștia".

În contextul jignirii aduse la adresa românilor din afara țării, Bădălău a fost întrebat, vineri, în cadrul unei intervenții telefonice în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, dacă desemnarea Vioricăi Dăncilă drept candidat al PSD la alegerile prezidențiale nu a fost tot o jignire pentru români.

”Nu puteți să spuneți lucrul ăsta că nu e corect. Românii și-au exprimat votul, l-au ales pe domnul Iohannis. Asta e, am avut un candidat, noi, ca partid, l-am ales și românii au ales omul care să-i reprezinte. Doamna Viorica Dăncilă a avut peste 3 milioane de voturi în turul 2. Noi am crezut că doamna Viorica Dăncilă este un președinte bun pentru români”, a răspuns Niculae Bădălău.

Întrebat dacă în condițiile în care susține că Viorica Dăncilă a fost o alegere corectă, de ce aceasta a fost înlăturată din funcția de preșeședinte PSD, Bădălău a precizat: „Pentru că o conduecere a partidului își aumă niște alegeri și dânsa și le-a asumat cu conducerea respectivă, cu domnul președinte executiv și cu domnul secretar general. Doamna Viorica Dăncilă a dat dovadă de demnitate și și-a dat demisia în urma pierderii alegerilor, așa cum e normal”.

”După pierderea alegerilor, în orice partid sunt tensiuni mari. Eu mă așteptam să câștigăm alegerile”, a mai spus Niculae Bădălău, întrebat dacă s-au calmat spiritele din PSD după eșecul de la prezidențiale.

