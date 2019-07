Nicuşor Dan a mers la Congresul foştilor colegi din USR: "Am speranța să fiu candidatul Opoziției la Primăria Capitalei"

Fondatorul USR Nicuşor Dan a fost prezent sâmbătă la Congresul formaţiunii pe care a părăsit-o în urma cu aproximativ 2 ani. Cu această ocazie, acesta a militat pentru a fi candidatul comun al opoziţiei în alegerile pentru Primăria Capitalei.

”Nu mai sunt membru de doi ani, am fost pentru o scurtă perioadă ca să-mi dau acea semnătură (pentru ca USR să poată înscrie candidații la alegerile europarlamentare pe lista Alianței cu PLUS - n.n.), am venit să-mi salut vechi prieteni (...) Eu cred că trebuie să existe un candidat unic al Opoziției la Primăria Capitalei, am speranța să fiu eu”, a declarat Nicușor Dan, pentru Digi 24.

Circa 500 de delegaţi ai USR vor fi prezenţi sâmbătă al cel de-al patrulea Congres din istoria formaţiunea. Principalul obiect al acestuia va fi alegerea prezidenţiabilului cu care USR va merge în competiţie alături de PLUS pentru a stabili un candidat pe care Alianţa îl va susţine în alegerile de la finalul anului.

Din partea USR s-au înscris 4 candidaţi pentru a primi susţinerea formaţiunii. Este vorba de preşedintele Dan Barna, senatorul Mihai Goţiu, dar şi Dumitru Stanca și Dragoș Dinulescu.

