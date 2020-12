Nicușor Dan a decis schimbarea lui Dan Ștefan Sîmpălean din funcția de manager al Spitalului Filantropia, în urma unor nereguli semnalate de Curtea de Conturi și Corpul de Control

Nicușor Dan a anunțat că a decis, joi, încetarea atribuțiilor de manager al Spitalului Filantropia din București ale lui Dan Ștefan Sîmpălean. Primarul general al Capitalei a explicat că hotărârea a fost luată după ce a primit rapoartele și analizele Curții de Conturi și Corpului de Control „în care sunt semnalate diverse nereguli” la această unitate sanitară.

„Azi am decis încetarea atribuțiilor de manager al Spitalului Filantropia București ale domnului Sîmpălean Dan Ștefan. Am făcut acest lucru după ce am primit rapoartele și analizele Curții de Conturi și Corpului de Control al Primarului în care sunt semnalate diverse nereguli la acest spital”, a scris joi Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, pe Facebook.

În luna noiembrie, primarul general Nicușor Dan și Ludovic Orban, la acel moment premier al României, efectuau o vizită în spitalele bucureștene, ocazie cu care edilul preciza că la începutul anului viitor expiră mandatele managerilor de spitale din subordinea Primăriei Capitalei și intenționează organizarea unor „concursuri directe și transparente pentru toate funcțiile de conducere”.

„Am fost azi, împreună cu premierul Ludovic Orban, la mai multe spitale bucureștene, pentru a verifica condițiile de siguranță și pentru a identifica noi locuri în secțiile de terapie intensivă.Colaborăm cu Ministerul Sănătății în interesul pacienților, iar spitalele din subordinea Primăriei Capitalei vor primi fonduri suplimentare pentru a putea trata pacienții COVID-19, precum și pentru intervențiile necesare creșterii gradului de protecție anti-incendiu. Sunt conștient de probleme și priorități, încercăm să acoperim cât de repede se poate restanțele din trecut. De altfel, la începutul anului viitor mandatele managerilor spitalelor din subordinea PMB expiră și intenționăm să organizăm concursuri corecte și transparente pentru toate funcțiile de conducere.Totodată, trebuie să fim recunoscători personalului medical, pentru efortul uriaș pe care îl face și să îl protejăm cât putem de mult, mai ales protejându-ne fiecare în fața acestei pandemii”, spunea primarul general al Municipiului București, la jumătatea lunii noiembrie.