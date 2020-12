Nicușor Dan a depus o coroană de flori în memoria victimelor Revoluției: Suntem datori să luptăm, să facem România pe care au visat-o (VIDEO)

Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, a depus, luni dimineață, o coroană de flori, în Piața Universității, în memoria victimelor Revoluției din decembrie 1989.

„Am depus o coroană de flori în memoria eroilor din decembrie 1989. Le datorăm libertatea, le datorăm democrația, le datorăm faptul că putem să circulăm în lume. Le datorăm România de azi așa cum e ea, cu bune și cu rele. Suntem datori față de ei să luptăm cu toții din puternile pe care le avem, să facem România pe care au visat-o”, a declarat Nicușor Dan.

Primarul General a aprins o lumânare și a ținut un scurt moment de reculegere.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.