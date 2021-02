Nicuşor Dan a explicat ce înseamnă suspendarea PUZ-urilor pentru cinci sectoare din Capitală. Ce investiții „nu vor fi în niciun caz blocate” (VIDEO)

Nicuşor Dan, Primarul General al Capitalei, a explicat, miercuri, ce se va întâmpla odată cu suspendarea, vreme de doi ani, a Planurilor Urbanistice Zonale Coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6, pe care urmează să o supună votului în Consiliul General al Municipiului București. Acesta a insistat că investițiile și proiectele de bun simț nu vor fi blocate, ci se vor emite PUZ-uri punctuale pentru fiecare caz în parte.

„Bucureștiul are o documentație de urbanism, Planul Urbanistic General. După suspendarea PUZ-urilor, revenim la acesta. Bineînțeles că nu suntem absurzi. Dacă în baza PUZ-urilor s-a prevăzut extinderea unei școli, a unei grădinițe, un pasaj rutier, o mare lucrare de infrastructură, pentru că există deja toate avizele pentru PUZ-uri, CGMB poate da punctual un PUZ pentru resectivele investiții. Aceste investiții nu vor fi în niciun caz blocate.

De asemenea, tot ce înseamnă autorizație de construire emisă înainte de această suspendare rămâne în vigoare, pentru că suspendare produce efecte numai pentru viitor.

De asemenea, pentru certificate de urbanism care sunt deja emise în baza PUZ-urilor și care prevăd dezvoltări rezonabile: o funcțiune prevăzută ca industrială și care nu se mai potrivește în mijlocul unui cartier de locuințe, ca să devină funcțiune de locuire, evident că putem da un PUZ punctual.

Însă, dacă cineva avea în PUD cu funcțiune de spațiu verde și prin PUZ a devenit deodată construibil, nu vom încălca legea și nu vom da PUZ pentru autorizație de construire”, a explicat Dan.

