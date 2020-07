Nicușor Dan a explicat cum va arăta metroul de suprafață din Capitală: Nu se va intersecta cu traficul auto, stațiile interioare vor fi conectate la STB și la metroul subteran (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul Dreptei la Primăria Capitalei, a prezentat, miercuri, planul său în ceea ce privește metroul de suprafață din București. Acesta a susținut că, odată finalizat proiectul, implementarea se va face în doi - trei ani, iar finanțarea va fi asigurată din fonduri europene. Dan a mai afirmat că metroul de suprafață nu se va intersecția cu traficul auto și nu va sta la semafor. Stațiile interioare vor fi conectate la STB și la metroul subteran, iar stațiile de pe linia de centură vor fi conectate la principalele intrări în oraș. Metroul de suprafață va fi prietenos cu mediul și cu toți călătorii. Nicușor Dan a mai spus că proiectul va putea fi pus în aplicare odată ce Capitala va avea cu adevărat o administrație, căci acest lucru acum nu se întâmplă.

Candidatul unic al Dreptei la Primăria Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit miercuri despre unul dintre proiectele pe care le-a pregătit pentru București - metroul de suprafață.

„Azi vorbim despre metroul de suprafață. El va funcționa pe șase rute și va avea șase gări principale. Stațiile interioare vor fi conectate la STB și la metrou, stațiile de pe linia de centură vor fi conectate la principalele intrări în oraș. Acolo unde va fi nevoie, vom avea parcări park 'n' ride. Mesajul este: oriunde te găsești pe linia de centură, vei avea un tren direct către aceste gări interioare care reprezintă puncte importante ale orașului.

Chiajna are un deficit mare de transport public și aglomerează Militariul. Ea va fi legată direct de AFI, de intersecția cu Lujerului, de Gara de Nord și de Pipera. Un exemplu din interiorul orașul: zona Giurgiului - Ferentari va fi conectată direct cu Pipera, Gara de Nord și de AFI.

Aici (la AFI) va fi una din cele șase stații. O să avem un flux de 8.000 de persoane pe zi, pe fiecare sens. O să avem cel puțin 40 de plecări pe zi, 2-3 pe oră, și mai multe la orele aglomerate. Un tren va deservi 200 de persoane și, în condiții de aglomerație, până la 500. Pentru București asta înseamnă 800.000 de utilizatori”, a declarat Dan.

Acesta a precizat că viteza medie operațională va fi de 40 km/h, dar metroul de suprafață poate atinge viteze de 90 km/h.

