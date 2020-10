Nicușor Dan a făcut testul pentru COVID-19 și se autoizolează: „Nu am niciun fel de simptome specifice bolii”

Primarul general ales al Capitalei a anunțat, luni, că a făcut testul pentru COVID-19 și a decis să se autozioleze până la aflarea rezultatului. Nicușor Dan, care a precizat că nu are „niciun fel de simptome specifice bolii”, a explicat că a luat această hotărâre ca urmare a faptului că, astăzi, a aflat „că este posibil să fi fost expus contactării virusului”.

Nicușor Dan se autoizolează, după ce a făcut testul pentru COVID-19

„Am făcut testul COVID-19 și am decis să mă autoizolez până la aflarea rezultatului, după ce am aflat astăzi că este posibil să fi fost expus contactării virusului. În afara emisiunilor tv, am purtat permanent mască și militez pentru respectarea tuturor măsurilor de protecție împotriva acestei boli. Nu am niciun fel de simptome specifice bolii. Revin curând - cu vești bune, sper”, a scris Nicușor Dan, luni, pe Facebook.

Am făcut testul COVID-19 și am decis să mă autoizolez până la aflarea rezultatului, după ce am aflat astăzi că este... Publicată de Nicușor Dan pe Luni, 5 octombrie 2020

Prim-ministrul Ludovic Orban a solicitat și el efectuarea unui test pentru COVID-19, după ce a luat contact cu o persoană depistată pozitiv

Înainte ca Nicușor Dan să facă acest anunț, reprezentanții Guvernului au anunțat că participarea premierului Ludovic Orban la evenimentele programate în cursul zilei de luni a fost suspendată, ca urmarea a faptului că a intrat în contact cu o persoană depistată cu COVID-19. Ei au mai precizat că demnitarul liberal nu a manifestat o simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2.

Reprezentanții Guvernului susțin că Ludovic Orban a solicitat efectuarea unui test pentru COVID-19 întrucât, săptămâna trecută, a stat lângă o persoană depistată pozitiv între timp, pe când se afla la o emisiune televizată.

Până la aflarea rezultatului, prim-ministrul Ludovic Orban a suspendat întâlnirile fizice cu alte persoane.

Cel mai recent bilanț prezentat de către Grupul de Comunicare Strategică, cel de duminică, plasează România la un total de 135.900 de cazuri confirmate de COVID-19. Autoritățile au precizat că 108.135 de pacienți au fost declarați vindecați.