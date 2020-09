Nicușor Dan a invitat-o pe Gabriela Firea la dezbatere, dar primarul general nu a venit: „După cum vedeți, am fost cavaler și am păstrat un loc la umbră”

Nicușor Dan a avut o conferință de presă, joi, la care susține că a invitat-o chiar și pe Gabriela Firea – căreia îi adresase „de-a lungul timpului mai multe provocări de a participa la o dezbatere” – în contextul în care aflase că primarul general în exercițiu urma să viziteze uzinele URAC din preajma evenimentului. „După cum vedeți, am fost cavaler și am păstrat un loc la umbră”, a subliniat candidatul independent susținut de PNL și USR-PLUS la Primăria Capitalei. Cu toate acestea, edilul nu și-a făcut apariția.



„Pentru că am aflat că astăzi, la ora 11, adică acum, primarul în funcție urmează să viziteze uzinele URAC din spatele nostru, care țin de STB. După cum știți i-am adresat de-a lungul timpului mai multe provocări Gabrielei Firea de a participa la o dezbatere și domnia sa a zis că vrea să fie la o bază STB și, atunci, m-am gândit să-i îndeplinesc dorința. De aceea am pus pupitrul, o așteptăm în continuare. Am sunat-o la ora 10 și i-am spus că o să fiu aici. Nu mi-a răspuns. I-am trimis un SMS. Știe de această invitație. Vă propun să o mai așteptăm 10 minute să vedem dacă apare. După cum vedeți, am fost cavaler și am păstrat un loc la umbră”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat dacă primarul general Gabriela Firea i-a răpuns la telefon, Nicușor Dan a explicat: „Am sunat-o pe doamna Firea la ora 10. Nu mi-a răspuns. Este o persoană ocupată. I-am dat un SMS, chiar atunci, în care i-am spus că am aflat că vine la URAC. I-am spus că îi îndeplinesc dorința și că o invit la această dezbatere la baza STB. Mi-a răspuns prin SMS. Nu este nici legal, nici civilizat să fac public răspunsul. În esență, mi-a oferit o consultanță politică. Mi-a dat niște sfaturi politice”.

„Insistă să spună că a luat 1 miliard de euro, bani europeni, când ea a luat de 30 de ori mai puțin, insistă să spună că a reabilitat 50 de km de conductă pe inelul principal, când ea a reabilitat mai puțin de un kilometru. Insistă să spună că a plătit subvenția STB, când știm bine că nu a plătit-o și datoria este de un miliard”, a mai spus Nicușor Dan.



De-a lungul timpului, Nicușor Dan i-a adresat Gabrielei Firea mai multe provocări de a participa la o dezbatere





Cu mai puțin de trei săptămâni rămase până la alegerile locale, în 7 septembrie, Nicușor Dan reamintea că a invitat-o pe Gabriela Firea la trei dezbateri în ultima săptămână de campanie, dar primarul general „a dat un răspuns evaziv, că depinde de invitațiile pe care televiziunile ni le vor face”. Cu această ocazie, el o provoca din nou pe Gabriela Firea.

„O invit pe Gabriela Firea la trei dezbateri, în ultima săptămână de campanie: miercuri - 23 septembrie, joi - 24 septembrie, vineri - 25 septembrie, în sala de consiliu, cu toate televiziunile care vor să vină. Deci, nu mai depindem în felul acesta de invitații pe care televiziunile să ni le facă. O invit să organizăm împreună această dezbatere, unu la unu, cu un moderator pe care îl alegem și cu toate televiziunile de față miercuri -23, joi - 24, vineri - 25 și în felul acesta putem să discutăm și dacă a atras un miliard de euro fonduri europene, cum zice ea sau 30.000.000 cum zic eu și câte au fost investițiile în infrastructură și dacă s-a făcut o revoluție în trafic și dacă dispar sau nu dispar spații verzi și dacă a reabilitat 52 de km de conductă, cum zice ea, sau 680 de metri, cum zic eu. Putem să discutăm și de cele peste 15.000 de sesizări pe care le-au făcut cetățenii până în momentul acesta pe BucureștiUmilit.ro, probabil că o să fie mult mai multe la momentul acela. Deci, discutăm de bilanțul real al Primăriei Capitalei și de proiectele fiecăruia dintre noi”, spunea Nicușor Dan.