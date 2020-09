Nicușor Dan, candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei, a prezentat, vineri, episodul 2 al serialului ”Caracatița Firea - Pandele în administrația publică din București”. Primul episod poate fi urmărit AICI.

„Principalul criteriu pentru a ocupa o poziție publică importantă în administrația PSD din București e să fii naș, fin, soră, frate, partener de afaceri, fiu de partener de afaceri și așa mai departe. Nu e de mirare că oamenii ăștia nu au fost în stare să atragă fonduri europene, că nu au fost în stare să ne asigure apa caldă. O să vedeți că compania de căldură din București e condusă d eun polițiști și o chimistă. Astea sunt calificările oamenilor care codnuc Termoenergetica”, a susținut candidatul Dreptei la Primăria Generală.

