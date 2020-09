Nicușor Dan acuză PSD că folosește o campanie de telefoane otrăvite: „Continuă campania de dezinformare. Este păcat că ne-am întors la campaniile murdare din anii `90”

Continuă campania de dezinformare, susține Nicușor Dan, care a acuzat PSD că „folosește o campanie de telefoane otrăvite, în care bucureștenii sunt sunați și li se spune aceeași minciună, că subvenția va fi tăiată și că biletul de autobuz va costa 6 lei”.



Nicușor Dan acuză PSD că folosește o campanie de telefoane otrăvite





„Continuă campania de dezinformare. Nu este doar o dezinformare a șefului sindicatului STB, care spune și public, și angajaților, deși el nu are voie să facă politică, este pe o poziție eligibilă a PSD în Consiliul General la alegerile care urmează. Spune că voi elimina subvenția și biletul de autobuz va costa 6 lei. Mai mult decât atât, ne-am întors la nivelul anilor 90 și PSD folosește o campanie de telefoane otrăvite, în care bucureștenii sunt sunați și li se spune aceeași minciună, că subvenția va fi tăiată și că biletul de autobuz va costa 6 lei”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință de presă de joi.

Candidatul independent susținut de PNL și USR-PLUS la Primăria Capitalei consideră că „este păcat că ne-am întors la campaniile murdare din anii `90”. Cu această ocazie, el a subliniat că „subvenția nu va fi tăiată”.

„Pentru bucureșteni vreau să fiu foarte clar. Subvenția nu va fi tăiată ca să fie foarte clar. E comic, e ridicol că cei care spun că vom tăia subvenția, sunt exact ăia care nu o plătesc și care au dus STB-ul, astăzi, în insolvență. Și vreau să fiu, din nou, foarte clar, dacă această administrație PSD rămâne la conducerea Primăriei Capitalei, STB va intra în faliment și nu vom mai avea transport public deloc. Acesta este adevărul. Aceasta este realitatea cu care ne vom confrunta, dacă această administrație complet incompetentă, dincolo de faptul că este coruptă, a rămâne la putere în București”, a mai adăugat Nicușor Dan.

Din fericire, spune el, „mai avem două săptămâni și jumătate și sunt optimist că bucureștenii vor judeca cu mintea lor, care este realitatea și care este realitatea virtuală care le este vândută pe banii lor, de fapt”.



Nicușor Dan a invitat-o pe Gabriela Firea la o dezbatere, dar primarul general nu a venit





Nicușor Dan a precizat că o invitase și pe Gabriela Firea la conferința de joi, pentru o dezbatere, dar edilul nu și-a făcut apariția. Vestea vine în contextul în care, cu câteva zile în urmă, independentul anunța că a provocat-o pe Gabriela Firea la trei dezbateri în ultima săptămână de campanie.

„Pentru că am aflat că astăzi, la ora 11, adică acum, primarul în funcție urmează să viziteze uzinele URAC din spatele nostru, care țin de STB. După cum știți i-am adresat de-a lungul timpului mai multe provocări Gabrielei Firea de a participa la o dezbatere și domnia sa a zis că vrea să fie la o bază STB și, atunci, m-am gândit să-i îndeplinesc dorința. De aceea am pus pupitrul, o așteptăm în continuare. Am sunat-o la ora 10 și i-am spus că o să fiu aici. Nu mi-a răspuns. I-am trimis un SMS. Știe de această invitație. Vă propun să o mai așteptăm 10 minute să vedem dacă apare. După cum vedeți, am fost cavaler și am păstrat un loc la umbră”, a afirmat Nicușor Dan.