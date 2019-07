După eșecul din alegerile europarlamentare, PSD ar fi trebuit să transmită că a înțeles mesajul românilor și să se conformeze, dar nu o face, a declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

Traian Băsescu este de părere că PSD vrea să meargă în următoarele alegeri cu tandemul Teodorovici, președinte - Dăncilă, premier și, din acest motiv, partidul a și început operațiunea de spălare a imaginii celor doi. Așa se explică imaginile cu Dăncilă și Teodorovici glumind și jucând ping-pong la mare.

Nicușor Dan, însă, nu este tocmai de aceeași părere: ”Traian Băsescu ar fi avut dreptate dacă partidul ăsta n-ar fi fost după un șoc. Dacă partidul ăsta ar fi fost într-o competiție electorală normală, în care totul se joacă la un procent-două, ce fac ei ar fi fost bine. Adică e vară, e o chestiune de imagine în care liderii partidului sunt într-o ipostază foarte umană. Problema e că partidul ăsta vine după un șoc de la 45% la puțin peste 20%. În opinia mea, PSD trebuie să dea acum un semnal că a înțeles ce vor românii și că schimbă ceva. Eu nu văd că partidul ăsta și-a asumat 10 August, că și-a asumat tot ce a fost pe justiție. Asta aș fi vrut să văd eu, ca privitor al vieții politice”.

