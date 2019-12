Nicușor Dan a susținut joi, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că alegerea primarilor în două tururi ar reprezenta ”un pas mare pentru democrație”, dar s-a declarat circumspect cu privire la posibilitatea ca această modificare să fie adoptată în curând.

Întrebat dacă se poate trece prin Camera Deputaților cu schimbarea legislativă privind alegerea primarilor în două tururi, Nicușor Dan a răspuns: ”În primul rând, două tururi este un pas mare pentru democrație, din două motive: primarul are legitimitate, are o majoritate, și pentru că în turul I fiecare dintre noi poate să voteze cu candidatul chiar dacă nu are șanse, ca să dea un mesaj”.

”Chestiunea e pe muchie de cuțit. Există poziția oficială a PSD și UDMR care sunt împotriva alegerulor în două tururi. Toate celelalte forțe sunt puțin peste jumătate, Ludovic Orban a numărat 170 față de 165. Sper să treacă, dar sunt destul de circumspect”, a mai spus Nicușor Dan.

