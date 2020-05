Nicușor Dan: Am făcut ce a ținut de mine să contribui la succesul societății în fața crizei COVID-19, fără să mă bat cu pumnul în piept pentru asta (VIDEO)

Nicușor Dan a salutat, joi, în direct pe B1, „inteligența” celor patru partide de opoziție la actuala administrație din București, care au decis să aibă un candidat unic, în persoana sa, în cursa pentru Primăria Capitalei. Formațiunile la care se referea sunt, pe de o parte, PNL și USR, care au anunțat oficial că îl susțin la alegerile locale pentru postul de primar general al Bucureștiului, iar pe de altă parte PLUS și PMP, care i-au transmis informal că îl sprijină și ele - după cum preciza chiar deputatul independent, în 21 mai, într-o intervenție pe B1 TV.



Nicușor Dan, despre decizia partidelor de opoziție de a-l susține la Primăria Capitalei

„Trebuie să salutăm inteligența partidelor de dreapta, celor patru partide de opoziție din București, care au decis să aibă un candidat unic. Dincolo de asta, faptul că au existat niște competiții interne prin partide, faptul că a durat mult până când candidatul acesta a fost stabilit, e o poveste, e istorie. Lucrul important este că patru partide, partidele de opoziție, au avut inteligența să susțină un independent, astfel încât să nu își pună partidul în cap, pentru ca un partid să susțină candidatul altui partid, și să susțină un independent, și să meargă în spatele lui în această competiție. Acesta este faptul esențial”, a declarat Nicușor Dan.



Întrebat de Tudor Barbu, la „Se întâmplă acum!”, ce a făcut în ultima perioadă, candidatul independent la Primăria Capitalei a răspuns: „Ca să vă răspund la întrebare, noi am trecut toți, ca societate, printr-o criză, o criză medicală foarte pronunțată. În momentul în care criza aceasta era în Italia la apogeu, credeam cu toții, sincer, că o să fie identic și la noi. Noi, ca societate, ne-am descurcat. Eu, ca membru al societății, am făcut ce a ținut de mine ca să contribui la succesul societății în fața acestei crize. Cu vreo trei luni în urmă, înainte să vină criza cu adevărat în România, am ieșit public și am spus ce trebuie să facă primăria și ce aș face eu dacă aș fi primar”.



Ce a făcut candidatul independent în ultimele luni

Nicușor Dan a continuat și a explicat că, „după ce a început criza, am spus public că nu critic autoritatea - dimpotrivă, am îndemnat cetățenii să asculte de autoritate, pentru că era foarte multă confuzie și erau foarte multe știri care se băteau cap în cap. Eu, prin canalele mele, pentru că mă urmăresc câteva sute de mii de oameni, am transmis informațiile oficiale și corecte, ce trebuie lumea să facă. Pe de altă parte, din poziția de om care are niște conexiuni cu partidele și în special cu PNL, care guvernează, am ajutat diferite cauze fără să mă bat cu pumnul în piept pentru asta. Asta este ce am făcut pe scurt, în criză, și putem să intrăm în detalii. Imediat, pe 15 mai, după cum știți, am ieșit public cu un set de 57 de măsuri despre ce trebuie să facă Bucureștiul ca să iasă acum din criza economică și să își păstreze, bineînțeles, prudent tot ceea ce înseamnă siguranță medicală”.

Data alegerilor locale este incertă, iar Curtea Constituțională a amânat, miercuri, pentru data de 3 iunie speța în care PNL contestă tentativa Parlamentului de a fixa scrutinul, contrar cutumei din ultimii 30 de ani, când calendarul era stabilit de Guvern. Una peste alta, premierul Ludovic Orban anunța anterior că alegerile locale ar putea avea loc în septembrie, octombrie.

„Din evaluările epidemiologilor, cel mai probabil în iulie - august vom avea o reducere foarte mare a numărului de cazuri, asta dacă respectăm regulile. Eu văd că românii sunt serioşi şi respectă regulile. Din punctul nostru de vedere, cel mai bun moment pentru alegerile locale va fi sfârşitul lunii septembrie - începutul lunii octombrie”, afirma prim-ministrul Ludovic Orban, în 24 mai.