Nicușor Dan, candidatul independent susținut de PNL și USR la Primăria Capitalei, a desfășurat o conferință de presă, duminică, în care a atras atenția cu privire la cât este de importantă respectarea regulilor de siguranță sanitară. În apelul său către bucureșteni, demnitarul a subliniat nevoia „de responsabilitate socială pentru fiecare dintre noi”, iar îndemnul său a fost „ca fiecare dintre noi să purtăm mască”. Nu în ultimul rând, el a cerut actualei administrații, cea condusă de Gabriela Firea, să implementeze o serie de măsuri ca reacție la epidemia de coronavirus din București.

