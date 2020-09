Nicușor Dan: Aproape toate companiile municipale vor dispărea, mai puțin Termoenergetica (VIDEO)

Nicușor Dan, Primarul General ales al Capitalei, a precizat că nu vede vreo companie municipală „care să aibă vreo șansă să rămână” în mandatul său, cu excepția Termoenergetica, „care este, de fapt, urmașa RADET și nu poate să dispară pentru că furnizează căldură”.

