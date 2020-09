Nicușor Dan: Au fost nereguli la aceste alegeri locale (VIDEO)

Nicușor Dan, Primarul General ales al Capitalei, a vorbit despre situația de la alegerile locale din București, ocazie cu care a susținut că au existat „nereguli”. Întrebat dacă ar fi de acord ca voturile să fie renumărate, el a explicat că este „o decizie tehnică, pe care fiecare din partidele care au participat la această alegere trebuie să o justifice și Biroul Electoral să ia decizia”.

