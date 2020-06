Conferința de presă desfășurată de Nicușor Dan, candidatul independent susținut de PNL și USR la Primăria Capitalei, a fost bruiată din nou. De această dată, evenimentul a fost marcat de claxoane și motoarele turate ale mașinilor de salubrizare din Sectorul 5, care veniseră să dezinfecteze zona și i-au stropit chiar și pe jurnaliști. Pentru că vorbitorii abia se mai puteau face auziți, în cele din urmă deputatul s-a văzut nevoit să ceară intervenția poliției, pentru a restabili liniștea publică, și a anunțat că va depune o plângere. Mai mult decât atât, el susține că până și poliția, „fluidizând acest trafic, asigură perturbarea liniștii publice”. De altfel, la un moment dat, un echipaj al Poliției Locale din Sectorul 5 i-a reproșat că blochează carosabilul.

Întrebat dacă o să depună plângere, Nicușor Dan a răspuns: „Fără îndoială, pentru că e vorba de o tulburare a liniștii publice, care a fost asigurată cu concursul Poliției Locale a Sectorului 5”.

Întrebat ce trebuia să facă Poliția Locală a Sectorului 5, el a afirmat: „Poliția Locală a Sectorului 5 trebuia să constate că există o tulburare a ordinii publice, prin acest zgomot pe care aceste utilaje îl fac, să cheme secțiunea de ordine publică din Poliția Locală Sector 5, care să restabilească ordinea”.

Referitor la ce le-a transmis polițiștilor când a intrat în dialog cu ei, Nicușor Dan a declarat: „I-am întrebat de ce nu asigură ordinea publică, pentru că Poliția Locală a Sectorului 5, prin legea poliției locale, trebuie să asigure ordinea publică și exact ordinea publică e încălcată. Mai mult, ei asigură, fluidizând acest trafic, perturbarea liniștii publice”.

