Nicușor Dan: Bucureștiul e, practic, în incapacitate de plată. Trebuie luate măsuri dureroase (VIDEO)

Nicușor Dan a declarat, pentru B1 TV, că Bucureștiul este, practic, în incapacitate de plată și, pentru a ieși din această situație, noul primar va trebui să ia niște măsuri dureroase.

„Bucureștiul e într-o situație dezastruoasă. Sunt cred 9-10 luni de când am spus că ne îndreptăm spre incapacitate de plată. Suntem, practic, acolo numai că n-am plătit 500 de milioane la STB, 200 de milioane de lei la Termoenergetica, fostul RADET, am mai făcut țeapa asta prin care am dus RADET-ul în faliment și am scăpat și de acolo de 500-600 de milioane facturi curente, n-am mai plătit salarii, facturi și pare că încă supraviețuim, dar suntem, de fapt, în incapacitate de plată.

Ca să aduci la plutire această navă eșuată trebuie să iei niște măsuri dureroase și e mai ușor să le agreezi acum între aceste partide care vor avea majoritate în Consiliul general și consiliile locale decât după aceea primarul să negocieze consilier cu consilier”, a declarat Nicușor Dan pentru B1 TV.