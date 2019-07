Nicușor Dan: Am câștigat peste 160 de procese, din 2009 până acum, mai ales pe urbanism. Nu se construiește bine în București, dar nici nu mai suntem în halul din 2007-2008 (VIDEO)

Nicușor Dan a declarat, pentru B1 TV, că din 2009 și până în prezent a câștigat peste 160 de procese pe urbanism și, datorită lui și a Asociației Salvați Bucureștiul, situația Capitalei, din punct de vedere urbanistic, nu mai e la fel de dezastruoasă ca în anii 2007-2008.

”Din 2009 până acum, am câștigat peste 160 de procese mai ales pe urbanism, clădiri ilegale pe spații verzi, etaje în plus care fac umbră și nu mai poate vecinul să stea în curte, blocuri care ar sufoca circulația, lucruri de felul acesta.

Există o opinie că aș fi reclamagiu, pe de altă parte sunt un om care a creat niște lucruri. Nu poți spune despre mine că mă ocup să pun piedică la alții. Am creat o școală, nu singur, dar e o instituție de învățământ foarte respectabilă, și am creat un partid.

În 2007-2008, când Bucureștiul era într-o situație dezastruoasă din punct de vedere urbanistic, toată lumea o spunea, am pornit într-o luptă. Mi-ar fi plăcut ca lupta asta să o duc mai mult în Legislativ, lucrurile să se rezolve de Poliția Locală, Inspectoratul de stat în construcții, de prefect și noi doar să facem mese rotunde și discuții. N-a fost să fie, că legea nu se respectă în construcție.

Acum stăm mai bine față de atunci. Nu se construiește bine în București, dar nici nu mai suntem în halul din 2007-2008. Dacă mergi într-o primărie din București, o să vezi că e o frică de Salvați Bucureștiul și de Nicușor Dan. Asta e contribuția mea la dezvoltarea Bucureștiului”, a declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.