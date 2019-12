Nicușor Dan a declarat sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă, că, în acest moment, Bucureștiul se află într-o situație disperată, și a subliniat că este nevoie de ”o conlucrare a forțelor de opoziție împotriva administrației Firea-PSD” în vederea alegerilor locale din vara lui 2020.

”Bucureștiul este într-o situație disperată. Avem societatea de încălzire centralizată în faliment. Avem societatea de transport în incapacitatea de a-și plăti datoriile și tocmai și-a pus garanție sediul și parte din mijloacele de transport ca garanție pentru aceste datorii. Avem un mare risc de incapacitete de plată. Încasările au fost mult prea optimiste.

Avem în teren o situație dezastruoasă, avem cartiere întregi fără apă caldă, avem spitale fără apă caldă, avem aceeași problemă a traficului și avem un infringement pe calitatea aerului.

Bucureștiul are, cu toate astea, toate perspectivele de a fi orașul pe care ni-l dorim. (...)

Bucureștenii sunt conștienți că este nevoie de o schimbare a administrației și că pentru asta este nevoie de o conlucrare a forțelor de opoziție împotriva administrației Firea-PSD”, a declarat Nicușor Dan.

USR Bucureşti își desemnează sâmbătă candidatul pentru Primăria Capitalei, în cadrul Conferinţei municipale a formațiunii.

În acest context, deputatul Nicușor Dan s-a declarat încrezător că ar putea beneficia de susținerea USR în calitate de candidat independent la Primăria Capitalei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.