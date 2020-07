Nicușor Dan, candidat independent susținut de PNL și USR la Primăria Capitalei, este de părere că Bucureștiul poate fi transformat într-un centru mondial de IT și industrii creative, cu condiția să fie creat un mix de universități și zone de afaceri inteligente. Demnitarul a comentat planul național de investiții și relansare economică „Reclădim România”, miercuri, în direct pe B1 TV, și a explicat în ce măsură poate profita cel mai mare oraș al țării de instrumentul propus de Executiv. Programul fusese prezentat cu puțin timp înainte de către președintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan și o serie de miniștri din Guvernul liberal, printre care Florin Cîțu de la Finanțe Publice.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.SCANDAL MONSTRU PROVOCAT DE CEL MAI CELEBRU CUPLU DIN ROMÂNIA: AM MERS LA POLIŢIE ŞI... (GALERIE FOTO)

Nicușor Dan, despre impactul planului național de investiții și relansare economică asupra Capitalei





Întrebat de Tudor Mușat dacă din cei 100 de miliarde de euro din plan există și bani ce vor fi îndreptați către București, Nicușor Dan a răspuns: „De exemplu, sunt liniile de metrou, dar în fine ca să fac un comentariu general, e un plan foarte ambițios – 100 de miliarde sunt pe o perioadă lungă de timp, pe mine mă interesează perioada scurtă și medie. Îmi place că are și măsuri sociale pentru copii din familii defavorizate, îmi place că vorbește despre ajutorul pentru digitalizarea afacerilor, pentru că cea mai mare parte vizează zona economică. Ce mă interesează pe mine, din poziția de posibil viitor primar al Capitalei, e conexiunea între zona economică și zona academică și acei bani alocați pentru startup-uri. Noi avem un uriaș potențial, în România și în special în București, pe zona de IT și industrii creative. Unul din proiectele mele este – de fapt, nici nu-i al meu, dar l-am preluat – „Dâmbovița, axă creativă a orașului”, pentru că acolo avem o concentrare mare de universități. Dacă reușim să facem un mix de universități și zone de afaceri inteligente, cu banii aceștia, pentru startup-uri și pentru tot ce înseamnă infrastructură, eu cred că putem să punem Bucureștiul pe hartă ca centru mondial de IT și industrii creative”.

„Eu sunt un om care promovează dezvoltarea și Bucureștiul, după 12 ani de guvernare PSD, cred că are nevoie de o deschidere și de dezvoltare, de o conexiune cu mediul de afaceri. Există multe segmente ale orașului, unul dintre cele mai importante este urbanismul, pentru că poți să faci o dezvoltare urbană planificată, iar asta nu îți va genera 20% din trafic cu părinți care își duc copiii cu mașina la școală și alți 30% din trafic toată lumea mergând cu mașina la birourile din Pipera, pentru că nu ai avut grijă să stimulezi dezvoltarea și în sud, și în vest, și în est. Deci sunt multe segmente, dar unul din segmentele importante este cel al dezvoltării economice. Noi nu am avut, și putem să facem asta, acest potențial dat de IT și de industriile creative. Avem 100.000 de oameni în București, care lucrează în IT, de exemplu, avem companii care se bat de la egal, la egal cu mari companii din lume. Avem acest potențial și putem să îl dezvoltăm, ca să creștem economic”, a adăugat Nicușor Dan.



Ce a spus candidatul la Primăria Capitalei despre resursele financiare de care dispune municipalitatea





Întrebat dacă Bucureștiul ar merita mai mulți bani, având în vedere ponderea Capitalei în Produsul Intern Brut (PIB) al României, în condițiile în care actualul primar general, Gabriela Firea, reclama insuficiența fondurilor, Nicușor Dan a explicat: „Bineînțeles că orice primar al Bucureștiului își dorește mulți bani. În ceea ce o privește pe Gabriela Firea, a avut totuși aproape 4 miliarde de euro, cu care să facă dezvoltare – o jumătate de miliard din cele 4 miliarde s-au dus pe companiile municipale fără ca asta să ducă la vreo reducere de costuri în ceea ce privește serviciile pe care le plătea înainte cu companii private pe care le licita sau, în fine, avea contracte cu ele. A aruncat o jumătate de miliard, a mai aruncat câteva sute de milioane pe tot felul de fantezii, concerte și alte lucruri. Deci înainte să te plângi, încearcă să te chivernisești, mai ales că s-a dus rușinos, cu căciula în mână, la Guvernul Dăncilă să îi dea din Fondul de Rezervă ca să își închidă anul 2019”.