Nicușor Dan: Bugetul de pe 15 martie, cu mici modificări, este bugetul pe care îl avem azi supus votului. Sunt uluit! Acum venim și spunem că e un alt buget? Realmente nu se poate așa ceva! (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, se declară uluit de impasul în care s-a ajuns cu privire la votarea bugetului Bucureștiului pentru anul 2021. Asta în contextul în care, consilierii generali USR PLUS au anunțat oficial marți seară că nu vor aproba bugetul Capitalei la votul de miercuri și au cerut primarului general să retragă proiectul.

În cadrul ședinței de miercuri a Consiliului General al Municipiului București, edilul Nicușor Dan a declarat că bugetul care a fost gata pe 15 martie a fost stabilit în urma unor consultări ”extrem de civilizate și de constructive” și că acesta este proiectul supus acum votului.

”De la începutul acestui mandat, am făcut eforturi uriașe să ținem la linia de plutire Primăria și instituțiile din subordine care au fost, din punct de vedere financiar, calificate greșit. Am găsit facturi neplătite de la începutul anului 2019. Acum, odată cu votarea bugetului, putem să trecem la faza următoare, la începerea investițiilor.

Vreau să vă aduc aminte procesul de elaborare a bugetului. Au fost mai multe etape. În primul rând, în ianuarie, consilierii și cu primarul și viceprimarii au audiat toți directorii din Primărie și instituțiile subordonate, întrebându-i cum văd bugetul. Apoi li s-a solicitat să reducă ceea ce doresc tocmai pentru a stabiliza financiar instituția. Au făcut niște propuneri scrise. Apoi, într-un grup de lucru, cu cei doi viceprimari, cu administratorul public, cu președintele Comisiei de buget și cu directorul Direcției economice am realizat un buget, o propunere de buget, care a fost gata pe 15 martie și a fost transmisă către consilierii din majoritate. Ăla e bugetul!”, a declarat Nicușor Dan.

